Os livros (e as estantes) da covid-19

Quem, por estes dias, assista ao nosso comentariado televisivo fica com a ideia de que o mercado do livro está bem e recomenda-se. De Marques Mendes a Francisco Louçã, de José Miguel Júdice a Nuno Rogeiro – este último líder destacado no campeonato nacional de estante de fundo –, todos têm vindo a exibir invejáveis coleções de livros nas prateleiras das suas casas (é visitar a conta @estantesdocovid19 no Instagram e conferir).

A amostra, claro está, é enviesada. O português médio não é, nem consegue ser, dono de tantos livros como os nossos comentadores de referência. Para além disso, com o agravamento da pandemia e a declaração de estado de emergência, as vendas de livros em Portugal caíram abruptamente. Segundo dados da GfK, a quebra chega a rondar os 80% por comparação com as semanas homólogas do ano passado. Naturalmente, os estabelecimentos mais afetados são, não os super ou hipermercados, mas as livrarias, muitas delas agora encerradas. As vendas online têm crescido, assim como as vendas de e-books, mas parece que estão longe de compensar a queda nos pontos de venda físicos.

Antevê-se, contudo, que o pior esteja para vir. Se as projeções de recessão pós-vírus se confirmarem, a fatia do orçamento familiar reservada para os livros vai seguramente emagrecer. Escrevia Manuel Alegre há uns dias que “não só o pão, mas também livros” são bens essenciais. É uma ideia bonita, mas, na impossibilidade de se almoçar poesia e jantar romances, arrisco prever que as famílias portuguesas darão prioridade ao pão. E, assim, pouco tempo depois de emergir da crise anterior, o mercado literário voltará a afundar-se.

À data em que escrevo (uns dias antes de se celebrar o Dia Mundial do Livro), não foram ainda anunciadas medidas para ajudar o sector livreiro a fazer face à crise. Não basta dizer, como fez Graça Fonseca, que as livrarias podem permanecer abertas, desde que vendam ao postigo, como as farmácias. Os livros cheiram-se, os livros mexem-se, os livros namoram-se. Os livros compram-se, não raro, por encanto e por impulso. E nada disso acontece com o paracetamol ou o ibuprofeno.

Foi ainda sugerido que se reforçaria e anteciparia a atribuição das bolsas anuais de criação literária. Uma medida simpática, sobretudo numa altura em que muitos se veem com tempo de sobra para escrever. Mas também não chega. Se houver manuscritos e não houver quem os edite e os exponha nos escaparates, os livros não chegarão às estantes dos portugueses.

São necessárias medidas específicas para apoiar quem vende os livros e quem os publica – e paga a autores e a outros agentes do sector, como revisores, tradutores e paginadores. E isto inclui as pequenas editoras, as livrarias independentes e os alfarrabistas, todos eles fundamentais para a promoção da bibliodiversidade, que é como quem diz, para não andarmos todos a ler as mesmas coisas. Algumas medidas foram já sendo propostas pelo sector, como a revisão e a fiscalização mais apertada do cumprimento da lei do preço fixo, permitindo às pequenas livrarias competir de forma mais justa com as grande superfícies, o reforço da política de aquisições de livros para bibliotecas públicas – já anunciado, e bem, pela Câmara de Lisboa – e a oferta de cheques-livro às famílias.

Um destes dias, um amigo comentava comigo que a pandemia de covid-19 seria o mais próximo que alguma vez estaríamos do Ensaio sobre a Cegueira. É uma afirmação que reflete a importância singular dos livros, sobretudo nas circunstâncias atuais: os livros – dizia Tolentino Mendonça para explicar o regresso de clássicos da ficção distópica aos tops de vendas – dão-nos “ferramentas narrativas para podermos contar, a nós próprios e uns aos outros, o que está a acontecer”. E vamos continuar a precisar deles quando a pandemia deixar de o ser. Porque os livros enriquecem-nos o imaginário, alimentam-nos o pensamento, aguçam-nos a análise. E, se nenhuma outra razão houvesse, porque uma estante cheia fica sempre bem na fotografia.