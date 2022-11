Diário da Peste, O louco religioso fechou a família toda em casa

Diário da Peste,

19 de Abril

No filme Nostalgia, o louco religioso fechou a família toda em casa porque pensava que ia acabar o mundo.

Ficaram lá sete anos fechados.

Ninguém os tirava de lá.

A polícia teve de arrombar a porta.

Um cientista francês “insiste que o novo coronavírus veio de um laboratório de Wuhan.”

Ex-colegas desse médico dizem que ele há muito que diz coisas sem sentido.

Talvez há sete anos.

Muitos obsessivos em 2020 não vão querer sair de casa muito depois de acabar o Estado de Emergência.

Talvez sete anos também.

Imaginar que vem o fim do mundo e a pessoa está segura em casa.

O apocalipse destrói tudo, mas a casa fica.

Uma arca de Noé que não sai do sítio.

O apocalipse: animal que come o mundo inteiro excepto a casa.

“Porque são apenas as mulheres que rezam tanto?” Pergunta uma personagem.

O número de mortos nos homens é bem superior. Estatísticas.

Fazer um inquérito: quantas orações são feitas pelas mulheres.

Quantas pelos homens.

Concerto One World: Together at Home.

Lady Gaga, Paul McCartney, Rolling Stones, Billie Eilish e etc. 127 milhões de dólares.

O pintor David Hockney escreveu uma carta pública.

Está quase a fazer 83 anos.

Pintou num Ipad.

Gerânios de um azul que não existe na natureza.

O verde também não.

Pensar num pintor que introduz cores no mundo natural em vez de o fazer fora do mundo.

Nem telas nem Ipad: cores na natureza.

Uma tinta que fique.

Que a natureza absorva e reproduza.

O pintor que aumenta as cores da natureza.

“Amazon começa a usar câmaras térmicas nos armazéns para detectar funcionários doentes.”

Toda a temperatura será detectada. E castigada.

David Hockney, 19 de Março de 2020.

Desenhou um ramo de narcisos.

Título: “Lembrem-se que não se pode cancelar a Primavera”.

Na carta de hoje escreveu:

“As únicas coisas que contam na vida são a comida e o amor, por esta ordem, e também o nosso pequeno cão Ruby.”

O pequeno cão Ruby no terceiro lugar.

Se percebessem, Roma e Jeri ficariam contentes.

Ouço a frase: Deus está em tudo, tudo… excepto no mal.

É notícia que Bill Gates e a família "há vários anos acumulam comida na cave, preparando-se para uma pandemia”.

Nos Estados Unidos há um exército de “preppers”: aqueles que se preparam.

Mantimentos, água potável; e armas.

Penso. Dois tipos de humanos.

Aqueles que se preparam para o pior.

Aqueles que se preparam para o melhor.

E ainda o terceiro: aqueles que não se preparam.

Infinitas variações.

Aqueles que se preparam para ajudar.

Aqueles que se preparam para poder ser ajudados.

Aqueles que se preparam para sobreviver.

Aqueles que se preparam para atacar.

Para defender. Para fugir.

E etc.

Atentos a desastres nucleares, catástrofes naturais ou colapsos financeiros.

“- O que estudou o judeu?

- A Bíblia.

- O que procura o judeu?

- A alegria.” (Bábel)

Novos deuses apareceram, entretanto.

Deus deslocou-se para o exterior, saiu dos espaços fechados.

Saiu de casa e das igrejas e foi lá para fora.

Por isso os devotos estão à janela.

Nossa Senhora das Janelas.

Em muitas cidades, os novos devotos. É vê-los.

Nossa Senhora da Janela não mais sairá da cidade nem do século.

