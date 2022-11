Austeridade? Começou o jogo ideológico de palavras

Nos tempos de Passos Coelho, António Costa fartou-se de repetir que era preciso virar a página da austeridade. Como todos nos lembramos, nos anos de brasa da troika e depois deles, vivemos dias muito difíceis, que vão repetir-se. Sim, o diabo já chegou mas por outro caminho. Costa conseguirá manter o discurso: austeridade não entra? A discussão é puramente semântica. E ideológica.

Prometeram-nos a verdade mas o governo começa a mostrar-se enrolado nas suas próprias versões. A receita para atenuar o próximo tsunami não pode assentar apenas na confiança como nos tentam impingir. Alguém terá de pagar o brutal aumento de despesa que não se extingue com promessas de receitas diferentes. Quando nos revelou o tamanho da onda destruidora, Mário Centeno não se comprometeu, preferiu um quase silêncio sobre o regresso da austeridade. Já Siza Vieira, número dois de Costa, foi pragmático: “despesa do Estado agora, são impostos amanhã.”

António Costa veio rematar a mensagem. Seria estranho que defendesse uma receita que sempre criticou, mas ao Expresso, e dada a magnitude da crise, não desmentiu o que se tornou óbvio. Não só repete a frase de Siza Vieira, referindo pela primeira vez a palavra “impostos”, como não promete o que não sabe se pode cumprir. A mudança de discurso não está só nas entrelinhas. Basta comparar com o que disse nas últimas semanas: "não apresentarei a mesma receita." Ou: "querer aplicar a mesma receita que já se mostrou ser errada há 10 anos seria agora duplamente errado." Ou ainda: "já ando nisto há muitos anos para não dar hoje uma resposta que amanhã não possa garantir”.

É claro que não pode garantir! Há, no entanto, diferenças relevantes em relação à crise das dívidas. As instituições internacionais aprenderam com os erros e o cenário de uma intervenção externa (e fortemente ideológica) parece, para já, afastada. O contexto é único, e desta vez a pancada foi para todos. Ou seja, todos vão precisar de ajuda para se levantar e Costa pode sempre socorrer-se do argumento da crise global. Mais: a abertura dada pela Comissão Europeia, que suspendeu a disciplina orçamental, dá mais tempo para compor o défice. Mas, se é verdade que a crise aparenta ser mais democrática, é igualmente verdade que não somos todos iguais. Não nos vamos levantar da mesma forma. O caso português não deixa margem para dúvidas: a dívida pública acumulada pode chegar a níveis recorde de 135% do PIB. O primeiro-ministro, pode ate desejar o contrário, mas sabe que há uma fatura.

Regressar à página dos sacrifícios pode por isso ser uma trágica ironia. Trágica para os portugueses, irónica para quem nunca concordou, nem concorda, com a receita da austeridade. Mas não brinquemos com as palavras, isso é puro jogo ideológico. A austeridade já aí está, quando mais de um milhão de trabalhadores aderiu ao layoff – perdendo um terço do salário. Quando percebemos como vai ser o aumento do desemprego e a redução das receitas. Quando fazemos contas aos apoios que o Estado, e bem, está a distribuir. Ou quando constatamos que financiar a dívida já está mais caro e a tendência é para subir. Não querem usar a palavra austeridade, não a usem, mas o aperto será inegável. Queremos acreditar nas respostas europeias, mas elas podem não chegar nem no tempo nem na medida da nossa necessidade. Mesmo com a ajuda do BCE e com as medidas do Conselho Europeu, a hora da verdade chegará com o aumento do recurso aos mercados.

Com a crise sanitária em curso, e com a ameaça de novos surtos e de tantas incertezas, António Costa tem na frente económica e financeira um desafio maior. E por isso se percebe, mesmo que pareça contraditório com o confinamento praticado, que temos mesmo de começar a abrir. No plano interno, a popularidade ajuda mas não chega. Sem maioria no Parlamento, vai precisar de Rui Rio, com a esquerda não há acordo possível para mais austeridade. O líder do PSD que tem vindo a acumular capital político, não deixará de apresentar as suas alternativas: as regras do jogo terão de passar por ele. Chegados aqui, encontro duas certezas: o diabo já está por aí, e a definição do nosso quadro político futuro está cada vez mais nas mãos de Rui Rio.