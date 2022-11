A Covid-19 e a Perturbação Obsessivo-compulsiva (POC)

No contexto da atual pandemia e no âmbito da saúde ouvimos repetir-se a seguinte afirmação: as outras doenças não deixaram de existir.

Não, não deixaram, e no que à saúde mental concerne atrevo-me a salientar que há doenças que não só continuam a existir, como poderão estar agudizadas face aos contornos e cuidados a que a pandemia obriga.

Refiro-me concretamente às pessoas que sofrem de Perturbação Obsessivo-compulsiva (POC).

Espera-se e deseja-se que todos introduzam nas suas rotinas diárias a lavagem das mãos de acordo com as instruções da Direção Geral de Saúde (DGS) e Organização Mundial de Saúde (OMS). Devemos fazê-lo. Todos nós. Todavia, para as pessoas com Perturbação Obsessivo-compulsiva, estas recomendações podem tornar-se num foco de maior ansiedade, antes de mais pelo medo de se infetarem a si e aos outros, mas fundamentalmente porque se torna ainda mais difícil discernir quais os comportamentos “razoáveis” dos comportamentos que ocorrem agudizados pela ansiedade associada a este novo fator tão desorganizador.

Torna-se crucial e humano que não nos esqueçamos destas pessoas.

Neste sentido, é importante tomar as seguintes medidas:

Reduzir a exposição às notícias

As pessoas com POC poderão apresentar uma maior necessidade de acompanhar as notícias de forma constante, como forma de aplacar a ansiedade e pela falsa perceção de controlo que este comportamento confere. Procure evitar a verificação compulsiva estabelecendo como regra expor-se às notícias apenas uma vez por dia, por exemplo, ver apenas as notícias do jornal da tarde ou da noite.

Seguir as recomendações da DGS e OMS sobre os cuidados a ter, designadamente como lavar as mãos

Algumas pessoas com POC poderão estar em psicoterapia para a redução dos rituais de higiene compulsivos, pelo que, as que se encontram em recuperação, poderão ter sido ajudadas a adotar rotinas de menor frequência de lavagem das mãos e de limpeza, como parte do seu tratamento dos comportamentos compulsivos de contaminação. Contudo, atendendo à crise da Covid-19, é crucial que as pessoas com POC sigam as diretrizes atuais dos Organismos competentes como a DGS e a OMS, mas é igualmente importante compreender que não devem aumentar a frequência para lá do recomendado.

Não obstante a lavagem das mãos conforme o recomendado, a sensação de estar “sujo/a” ou contaminado/a” poderá persistir, pelo que é possível permitir-se a oportunidade de deixar que estes sentimentos e sensações existam sem recorrer aos comportamentos compulsivos, nomeadamente de uma imediata repetição de lavagem das mãos.

Ser compreensivo/a e empático/a consigo mesmo/a (estamos todos na mesma situação)

Todos, de uma forma ou de outra, estamos ansiosos com a pandemia e o medo e a ansiedade poderão persistir durante o tempo que perdure a mesma. Seja compreensivo/a e empático/a consigo mesmo/a sobretudo na presença de um aumento de sintomas da POC, é possível manter os comportamentos compulsivos controlados sem desejar ser perfeito/a.

Estamos todos na mesma situação. No caso de sentir que necessita de ajuda, contacte o seu/sua Psicólogo/a e agende sessões adicionais para lhe dar suporte na POC no contexto desta crise pandémica.

Resiliência

A crise de saúde pública do Covid-19 gera medo e ansiedade porque se reveste de muita ambiguidade e incerteza. Recorde-se que já adquiriu estratégias para gerir a ansiedade e a incerteza devido à POC e às restantes experiências de vida que vivenciou, pelo que poderá estar mais preparado/a para lidar com os contornos associados a esta crise.

A sua pele também é importante como escudo protetor

Cumprir as recomendações da DGS e da OMS quanto aos cuidados na lavagem das mãos é fundamental. Permitir que a frequência ultrapasse o razoável impede-o/a de preservar a sua pele, que é um escudo protetor. As suas mãos devem estar bem lavadas e isso não é sinónimo de uma pele a escamar.