O capitalismo será conservador ou não será. Se me permitem, explicarei a tese através do meu velhinho videogravador.

Eu gravava filmes da televisão quase todos os dias. A minha mochila, até nos tempos da faculdade, tinha sempre a “TV Guia” ao lado de Nietzsche e Camus, porque eu tinha de saber o horário dos filmes. Acumulei cerca de mil filmes em quinhentas cassetes; gravava, via, revia e revia até decidir se os filmes x e y mereciam ficar guardados; se não mereciam, gravava outros por cima depois de colocar fita-cola na patilha de segurança.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.