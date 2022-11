O planeta sem humanos

O documentário “Life After People” (“A Vida sem Nós”, 2008) parte da seguinte premissa: e se de um momento para o outro, não interessa o motivo, os humanos desaparecessem do planeta? O que aconteceria aos animais domésticos, às cidades, aos monumentos, às pontes, aos arranha-céus, ao fim de uma semana, ao fim de um ano, dez anos, um século, mil anos ou 10 mil anos? A resposta vai sendo dada detalhadamente e de forma cronológica. Alguns cães sobreviveriam em matilhas para competir com as alcateias de lobos, que se iriam expandir. Os gatos ferais dar-se-iam bem. As cidades ao fim de pouco tempo estariam alagadas e tomadas por densa vegetação. Mas o colapso das grandes estruturas só começaria a dar-se ao fim de 100/150 anos. O cimento armado seria carcomido por dentro pela ferrugem, as grandes pontes iriam soçobrar por falta de manutenção e assim que o primeiro cabo cedesse dar-se-ia uma “falha catastrófica”. Por essa altura, o bolor teria comido os livros e a celulose dos filmes empolado, apagando a memória da nossa passagem por cá. Sim, em menos de 200 anos, a nossa presença desvanecia-se. Aos mil resumir-se-ia a umas carcaças de automóveis em zonas secas e a um esqueleto de paredão de barragem que deixaria a água passar pelos lados. Manhattan estaria no caminho de se tornar de novo uma ilha verdejante. Ao fim de 10 mil anos — uma gota de água na existência do planeta Terra — seria difícil encontrar vestígios da presença humana. As pirâmides seriam engolidas pelo deserto, as cidades modernas teriam passado de pântanos a zonas de vegetação densa ou simplesmente sido comidas pelos oceanos. E o documentário — que está algures no YouTube — lembra que a espécie que nos substituiria, provavelmente uma evolução de chimpanzés, talvez aprendesse a dominar algumas ferramentas. Mas isso de contemplar os céus e questionar os porquês é que talvez tenha sido mesmo o grande acidente. Que sucedeu connosco. Irrepetível.

