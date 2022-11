Nova chance da China em África?

Com a saúde não se brinca, com a saúde não se deve fazer política. Se a primeira asserção é verdadeira, a segunda, no mínimo, deixa muito a desejar. O exemplo mais recente é a decisão de Trump em suspender a contribuição dos EUA para a OMS, para a qual os EUA doam 500 milhões de dólares e a China 40 milhões. A OMS é usada como instrumento para atingir a China na disputa geopolítica e poder económico mundial. Mas é caso para dizer ‘não matem o mensageiro’... e a União Africana já condenou esta decisão. Para África, calcula-se em 100 mil milhões de dólares o impacto nos sistemas de saúde e na economia. Como é que a comunidade internacional vai reagir? O FMI e o Banco Mundial já indicaram moratórias e perdões de dívida. A União Europeia anunciou ajuda de 15 mil milhões de euros e o Banco Africano de Desenvolvimento a emissão de títulos Combatercovid-19 no valor de 3 mil milhões de dólares. E a China? É o principal credor bilateral do continente, tendo desembolsado 146 mil milhões de dólares em empréstimos desde o início do século.

