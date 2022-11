Identificação de um homem

O distanciamento social não é difícil aos suecos, nem em tempo de pandemia nem em tempos normais. Todos temos uma certa ideia da Suécia, e durante décadas essa ideia foi para muitos de origem cinematográfica, a Suécia de Ingmar Bergman, país que, segundo me dizem os suecos a quem perguntei, não é exactamente a Suécia mas um país metafísico-angustiado, meio ancestral e meio imaginado.

Acompanhando essa Suécia de Bergman temos, teremos, o seu alter ego, Max von Sydow, que morreu, nonagenário, no mês passado. Bergman contestou sempre esse estatuto dado ao actor, a qualquer dos seus actores, aliás, e na verdade podemos também chamar alter ego a Gunnar Björnstrand, asceta sarcástico, e a Erland Josephson, velho atormentado; mas Von Sydow representa sem dúvida uma possibilidade humana mais idealizada, mais divindade nórdica, alto, esguio, com uns olhos frios, um maxilar pronunciado e uma voz profunda que podiam representar tanto a segurança como a fúria, tanto a inquietude como a invenção. Foi actor de Bergman em 11 filmes, de 1957 a 1971. Desses 11 vi oito, e só um deles, “O Amante” (1971), onde faz de marido traído e muitíssimo bem-educado, me parece menor.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.