Opinião Vai ter mais respeito pela sua empregada? Henrique Raposo

A sua empregada doméstica é a pessoa de quem sente mais falta, não é? O cotão invade a casa com a fúria de uma Blitzkrieg, as pilhas de roupa brotam como gnomos, os vidros já são pinturas rupestres. Onde está aquela santa que no dia a dia limpa e lava a troco de um ninharia subtropical?