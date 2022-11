Doentes sem acesso a assistência religiosa é cruel. Mas...

São tantas coisas a acontecer e a deixar de acontecer, tanta normalidade interrompida que interrompe os gestos mais íntimos, que me passam ao lado algumas. Foi um leitor, já há bastantes dias e como tem acontecido com uma frequência horária desde que isto tudo começou, que me alertou. Sabia das regras de limitação de presenças nos funerais, tremendas mas compreensíveis quando se que evitar a todo o custo os ajuntamentos. Sabia da interrupção de todas as cerimónias religiosas, com que a Igreja Católica concordou e na qual colaborou. Não sabia, até esta notícia, que em muitos hospitais se tinha interrompido o acesso dos capelães hospitalares aos doentes infetados. Vou já para a conclusão, que se complica quando vamos mais a fundo: à partida, esta mediada de prevenção é desproporcionada e cruel.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.