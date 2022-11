Querem mesmo respeitar o colarinho azul (e a natureza)?

Sei como será o primeiro almoço de família alargada no pós-covid, “Então, os senhores doutores da mula ruça já se lembram de nós?”, “Então, agora já somos importantes?”, “Vocês, senhores doutores, só se lembram de Santa Bárbara quando troveja, não é?”, “Mas quando é que deixámos de ser ‘trabalhadores fundamentais’? Fomos sempre fundamentais, pá, vocês é que não queriam saber!”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.