Opinião Criticar um governo é patriótico Daniel Oliveira

Este é o tempo de fazer oposição com cautela e sobriedade, de forma a não fragilizar quem tem de coordenar o esforço de contenção da pandemia. Elogiei Rio por se ter disponibilizado para colaborar com o Governo. Elogio CDS, IL, PSD, PAN, BE e PCP por cumprirem todos a promessa de Rio. Mas, em política, a colaboração também se faz pela crítica e pela alternativa. Chama-se democracia — e não foi suspensa