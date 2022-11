A imunidade da esperança

A tradicional mensagem de Páscoa e a bênção Urbi et Orbi com que o Papa Francisco se dirigiu ao mundo dos fiéis no passado domingo de Ressurreição, impele-nos, definitivamente, para uma profunda reflexão interior sobre a forma como deveremos responder ao atual contexto pandémico trazido pela covid-19. De forma magistral e reveladora de uma inigualável grandeza moral, a mensagem, carregada como sempre, de forte e rico simbolismo, propõe um contágio diferente daquele com que o maldito vírus nos tem assolado, capaz pois de se manifestar de coração a coração e, por essa via, melhorar a condição humana de todos e de cada um de nós.

