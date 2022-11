Resposta ao ébola falhou às pessoas da República Democrática do Congo

O mundo está hoje concentrado na pandemia do novo coronavírus, quando a segunda mais grave epidemia de ébola está a chegar ao fim.

Nos últimos meses o número de casos de ébola diminuiu. Prolongou-se por mais de 18 meses e causou a morte a mais de 2250 pessoas; estamos agora em contagem decrescente para o final, com o último paciente confirmado a ter recebido alta no início de março.

Apesar do alívio por o surto poder acabar em breve, não é momento para celebrar. Não podemos considerar que a resposta ao ébola foi um sucesso. Na verdade, não se a pode descrever se não como um fracasso sistemático e catastrófico que deixou milhares de mortos.

Falhámos às pessoas da República Democrática do Congo.

Após a declaração da epidemia, a 1 de agosto de 2018, uma maciça resposta – ou “riposta” –, liderada pelas Nações Unidas e pelo Ministério da Saúde, foi rapidamente lançada com a ajuda de ferramentas que em anteriores surtos estavam indisponíveis ou severamente limitadas, como novas vacinas experimentais e tratamentos terapêuticos.

Mesmo assim o surto durou mais de 18 meses e a taxa de mortalidade manteve-se muito elevada, de 60-70%, o tempo todo. Mais alta do que a registada no surto de 2014-2016 na África Ocidental , quando aqueles tratamentos e vacinas não se encontravam disponíveis, ou só o estavam muito raramente.

Há perguntas críticas que têm de ser feitas a todos os agentes envolvidos na resposta, incluindo a Médicos Sem Fronteiras, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, as autoridades do país, a liderança das Nações Unidas, os países doadores e as organizações não-governamentais internacionais.

Por que tivemos uma taxa de mortalidade mais alta do que no surto da África Ocidental, se tínhamos todos estes novos tratamentos e vacinas?

Por que houve comunidades a atacarem profissionais de saúde e Centros de Tratamento de Ébola?

Por que foi preciso chegar a mais de 300 ataques para que houvesse mudanças?

Sim, este foi o primeiro surto numa área com conflito ativo, acesso precário a cuidados de saúde e outras necessidades colossais. Não há dúvida de que isso impôs muitos desafios que complicaram a resposta, incluindo a vacinação ser obstruída por um sistema de vigilância em dificuldades e frequentemente paralisado nos períodos de mais intensa violência, e os deslocamentos das populações terem tornado mais complexos o rastreamento de contágios e controlo da transmissão.

Sabemos que a abordagem limitada, isolada e centrada no ébola adotada logo no início a par de medidas coercivas agressivas foram factores cruciais no fracasso da resposta – muito simplesmente, falhámos desde o princípio na conquista da confiança da comunidade.

Foi dado demasiado enfoque à contenção do vírus em vez de prestar apoio às pessoas afetadas. Sem essa confiança, aprontámo-nos para falhar.

Houve uma enorme mobilização de recursos financeiros e humanos. Por que razão quem tinha controlo sem restrição sobre esses recursos – como o Ministério da Saúde e a OMS – não ajustou a resposta de forma adequada e atempadamente ao constatar-se que não estava a ser eficaz?

Agora, com os primeiros casos da COVID-19 a aparecerem no país, o enfoque tem de ser pôr fim total ao surto de ébola e dar resposta às necessidades que prevalecem na crise humanitária. E é crucial que todos os agentes envolvidos, incluindo a MSF, façam reflexão crítica sobre como fracassámos e sobre quais as insuficiências de sistema que levaram ao fracasso, e evitar as mesmas falhas no futuro.