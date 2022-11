O efeito das “swap lines”

Coordenar políticas económicas entre países com interesses, capacidades, e instrumentos diferentes é uma tarefa hercúlea. Mesmo dentro da UE isto é difícil, como se vê nas reuniões do Eurogrupo, quanto mais a um nível global. Isto é particularmente preocupante na interação da política com os mercados financeiros que, devido à velocidade dos fluxos de capital, exigem reações mais rápidas. O FMI bem tenta, mas há limitações ao que pode fazer, pelo que acabam por ser os bancos centrais nacionais a terem de descobrir soluções criativas. A principal resposta coordenada na crise até agora tomou a forma das swap lines entre os bancos centrais.

A rede da swap lines de dólares funcionou de forma estável na última década. Para além da Reserva Federal americana, faziam parte da rede o Canadá, a Zona Euro, a Suíça, o Reino Unido e o Japão. Quanto um dos bancos centrais ativava a linha, ele recebia um empréstimo de dólares do Fed, em tanta quantidade conforme fosse necessário, com a duração de uma semana, a uma taxa de juro fixa de 0,5%. Depois, eram os respetivos bancos centrais nacionais a distribuir o monitorizar essa liquidez em dólares, sempre que tal se revelasse necessário. No caso do Canadá, por exemplo, ela nunca foi utilizada.

Na reação à crise do Covid 19, houve várias alterações. Logo a 15 de março, estes bancos centrais decidiram baixar a taxa de juro sobre as operações de cedência de liquidez para os 0,25%. Ao mesmo tempo, disponibilizaram-nas também numa maturidade de 3 meses, tentando ultrapassar a volatilidade inerente ao curto prazo. Os primeiros dólares nestas condições chegaram ao sistema financeiro a 19 de março. Nesse mesmo dia, juntaram-se à rede 9 outros bancos centrais, e 4 deles já fizeram uso dos dólares (Suécia, Noruega, Dinamarca e Singapura). Para estes novos membros, as regras são diferentes de duas formas. Primeiro, as quantidades de dólares disponibilizados pelo Fed não são ilimitadas. Segundo, segundo esta liquidez chega às instituições destes países num regime de leilão. Por isso o custo não é fixo a partida, mas determinado no leilão. Chegou a perto de 1%, muito acima dos 0,25% para os membros antigos, no caso do primeiro leilão com Singapura.

Nas jurisdições originais das swap lines nas últimas duas semanas de março, o uso destes instrumentos aumentou significativamente com seria de esperar numa crise. Os números são na mesma impressionantes pela sua dimensão. A 19 de março, o BCE recorreu a mais de $100 mil milhões de liquidez em dólares (entre empréstimos a uma semana e a três meses), o valor mais alto desde 2011. Na semana seguinte (a 24 de março), o Japão obteve $89 mil milhões nestas operações, superando o pico registado na crise financeira de 2008.

Avaliar o efeito de uma swap line, como descrevi anteriormente, pode ser feito através da comparação da sua taxa de juro com o custo de financiamento através de “dólares artificiais” (obtidos convertendo moeda hoje e contratando um derivado para fazer o câmbio mais tarde, daqui a uma semana ou três meses). Ora, no caso das jurisdições originais das swap lines, até ao dia 12 de março, quando foi feita a última concessão de liquidez a 0,5%, o custo destes dólares artificiais não andava muito acima do teto de 0,5%. Porém, na semana seguinte, ele aumentou substancialmente. Depois da resposta dos bancos centrais a 19 de Março, reafirmando a disponibilidade destas swap lines e baixando o seu custo, o custo dos “dólares artificiais” tem caído e está abaixo dos 0,25%. Aparentemente, os bancos centrais tiveram sucesso no combate aos problemas de liquidez em dólares. As operações são agora diárias em vez de semanais, e não se fala mais da falta de dólares nos países na rede.

Olhando antes para as novas jurisdições na rede de swap lines, nos últimos dias de março, os países escandinavos (exceto a Finlândia) e Singapura tinham recorrido a quase $13 mil milhões de financiamento. Entre o anúncio (a 19 de março) e a ativação do mecanismo (26 de março, para a Escandinávia), o custo destes “dólares artificiais” veio a diminuir nestes países, caindo abaixo dos 0.25% depois do dia 26. Desta forma, também nestes novos acordos, as swap lines quanto ativadas tiverem efeito a reduzir os custos de financiamento em dólares. Aliás, se olharmos para países como a Austrália ou a Nova Zelândia – para os quais swap lines foram anunciadas, mas os bancos centrais optaram por não as utilizar – ou como a Coreia do Sul e o México – para os quais estes instrumentos, ainda que anunciados, não foram ainda implementados em março – não se vê impacto no custo de acesso a financiamento a dólares. Neste momento de maior volatilidade, a importância das swap lines, ao fazer de bancos centrais de todo o globo emprestadores de último recurso em dólares exige a sua utilização, não chegando o mero anúncio.

A rede das swap lines parecem ter impedido grandes disrupções no fornecimento de liquidez em dólares a muitas economias. Porém, ela deixa de fora os bancos centrais de economias emergentes, de onde têm saído capitais a um ritmo assustador no último mês. A falta de dólares é mias uma a adicionar à tempestade com que os países emergentes se vão defrontar nos próximos tempos.