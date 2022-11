Diário da Peste. No Brasil, Cristo redentor vestido de médico

Diário da Peste,

13 de abril

No Brasil, Cristo redentor vestido de médico.

Fotografia no jornal Folha de São Paulo.

Cristo com bata e estetoscópio.

Olhamos para cima e ficamos mais calmos, diz um habitante do Rio de Janeiro.

Outro diz: fiquei assustado. Significa que a coisa está grave.

Cristo vestido de médico.

Um cristo técnico, que aprendeu numa escola e salva com a ajuda de máquinas.

“Um homem rompeu a proibição de estar em casa e foi tentar perseguir a ex-mulher.”

No norte de Portugal, outro homem ajoelha-se na rua à passagem da cruz de Cristo nas mãos de um padre.

Apesar de tudo, a importância das mãos.

Ele está vestido de médico, diz alguém sobre o Cristo redentor, mas as suas mãos continuam iguais.

As mãos continuam presentes no século XXI. Nenhuma máquina as eliminou.

No Brasil, uma artista diz que descobriu sombras na sua casa que nunca tinha visto.

Porque nunca tinha estado àquela hora em casa.

Imagino um corpo todo técnico e ateu com excepção das mãos que são crentes.

As mãos de fora do resto do corpo, como se isso fosse possível.

Pete Seeger com um banjo, nos anos 60 do século XX, a pedir 8 horas de trabalho, oito de lazer e oito para dormir.

Pensar na nova distribuição do dia: uma hora para ter medo.

Ou uma hora para estar tenso.

Andrew Cuomo, governador de Nova Iorque, descreveu a propagação rápida do vírus: “um fogo que arde através de erva seca com um vento forte”.

Atahualpa Yupanqui e uma milonga para fazer quebrar os mais fortes. “Milonga triste”

Os mais fortes são os que quebram mais facilmente - como ensinam as parábolas do oriente.

É a tua força que te derruba e etc.

No judo quanto mais forte vem o bruto mais se estatela com o focinho no chão.

Sanders apoia Biden para a casa Branca.

A voz de Yupanqui parte em quatrocentas partes o mais sério dos humanos.

Uma pergunta: conheces todas as sombras da tua casa?

Em Espanha só duas pessoas no máximo podem estar presentes no funeral.

Dizem que o vírus pode ir dos pulmões ao cérebro.

Imagem de um familiar ao lado do caixão, a dois metros, com máscara.

E um padre em frente ao caixão, também de máscara e a dois metros.

A decisão. Quem são os dois que se vão despedir do morto?

O irmão mais velho ou o irmão mais novo?

A mulher ou o filho?

Por vezes outra pessoa aproxima-se. No máximo uma.

Não é familiar, quer prestar homenagem.

Quem tem o mesmo medo tem o mesmo cheiro, quem tem o mesmo cheiro tem o mesmo nome, quem tem o mesmo nome tem o mesmo medo. E quem tem o mesmo medo tem o mesmo cheiro.

As espécies animais distinguem-se pelo olfacto.

Quem perde o olfacto perde a família.

Um padre (espanhol) diz que muitas pessoas não entendem estas restrições nos funerais, outros sim.

Os funerais tornaram-se perigosos para os vivos.

Recomendo Tanizaki, elogio da sombra.

“Confinamento na Irlanda prolongado até 5 de maio, "um inconveniente para alguns que salvará a vida de outros"

O pequeno incómodo de um, a morte do outro.

Nunca estivemos tão separados.

Peço desculpa pelo incómodo, mas prefiro ficar vivo.

Cada pessoa, um inimigo.

Alguém me telefona e diz que saiu à rua, ao fim de três semanas.

E diz ainda que está com as pernas a tremer.

O sem abrigo da rua continua lá e garante que a ele nada lhe pega.

Já passei tanta fome, diz.

E realmente, parece na mesma.

A Presidente da Comissão Europeia disse ontem que os mais velhos talvez tenham de ficar em casa até fim do ano.

Fala-se de três vacinas e da impossibilidade de vacina.

Devíamos parar a olhar para este Cristo médico no Rio de Janeiro.

O século inteiro, como se fosse uma pessoa, sentado com a boca aberta, a olhar para Cristo vestido como se a cidade em baixo fosse um hospital.

O século com a boca aberta.

Imagino, subitamente, nesta Páscoa e em cada igreja, muitos crentes a fazerem o mesmo.

Uma heresia certamente noutros tempos, mas agora não.

Vestir Cristo de médico.

As cruzes, milhões de cruzes em todo o lado, com Cristo vestido de médico.

Como antes certas crianças vestiam as bonecas ou os bonecos.

Bata e estetoscópio.

Respiro e penso: quanto tempo passou em tão pouco tempo.

Num mês mil anos ou mais.

Tanto tempo em tão pequeno mês.

Se vier um novo Cristo que seja médico, pede-se por estes dias.

Pede-se um medicamento ou uma vacina.

Já não suportamos estar em casa.

