Serviços de Urgência

George Clooney era incapaz de decorar o jargão das emergências médicas quando fazia parte do elenco de “ER - Serviço de Urgências”, uma das melhores e mais conhecidas séries sobre médicos alguma vez feitas para televisão. Se hoje a xaroposa “Anatomia de Grey” é aquela que se prolonga por mais tempo, “ER” foi a mais premiada nos 331 episódios, exibidos ao longo de 15 anos de produção contínua.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.