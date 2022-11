Consolidados Contingentes: uma sugestão

A comparação da actual crise epidémica com uma guerra foi já feita várias vezes, não sendo difícil apontar traços que dão suporte a essa analogia. Um dos mais óbvios é o que sublinha a enorme devastação em vidas humanas e a quebra drástica na produção nas economias atingidas. Há, porém, um aspecto particular, no âmbito da resposta financeira e económica à crise, em que essa analogia não terá sido ainda suficientemente explorada. Mais precisamente, na discussão sobre alternativas de financiamento das ajudas à economia, foi já lançada, com oportunidade, a ideia de se emitir dívida pública especial, associada à calamidade, com maturidade excepcionalmente longa (Giavazzi e Tabellini). Sugeriu-se aliás, em paralelo com o que sucedeu com o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, que essa dívida poderia revestir a forma de consolidados, ou seja, títulos que pagariam um juro, mas sem prazo obrigatório de reembolso (sem maturidade).

Estes títulos seriam emitidos pelos governos dos Estados Membros e adquiridos directa ou indirectamente pelo BCE, por contrapartida da criação de reservas (liquidez) e teriam uma taxa de juro de zero ou muito próxima de zero. Títulos com estes atributos, poderiam constituir uma significativa ajuda às famílias, às empresas e ao sistema de saúde dos Estados Membros da União. Iriam beneficiar tanto a procura como a oferta, qualquer delas reduzidas em resultado da epidemia. O ritmo de emissão de consolidados e correspondente criação de liquidez deveria ser naturalmente calibrado de maneira a ir atendendo à evolução do equilíbrio entre oferta e procura. Eventuais tensões inflacionistas, a surgirem, seriam essencialmente transitórias e sectoriais pois, antes do início da crise, a inflação estava claramente controlada e, com a retoma, a oferta tenderia a recuperar a sua normalidade.

Como distribuir pelos Estados Membros a capacidade de emissão destes consolidados e respectivas garantias? De acordo com a chave de capital do BCE? Ou atender-se-ia, antes, à distribuição assimétrica dos efeitos da epidemia e de mobilização de meios (por exemplo, maior proporção atribuida a países como a Itália ou Espanha)? Para além desta reconhecida dificuldade, antevê-se ainda um obstáculo adicional: a provável resistência dos países nórdicos a conceder um financiamento sem juros nem maturidade, reminiscente de uma ajuda a fundo perdido. Esta ajuda pareceria tanto mais injustificável quanto mais rápida e robusta viesse a ocorrer, no futuro, uma retoma à normalidade dos países auxiliados. Como aceitar, na verdade, a ideia de um empréstimo em condições excepcionais tão prolongadas, na eventualidade de uma economia auxiliada vir em pouco tempo a reverter à sua trajectória habitual de crescimento?

No sentido de atenuar esta previsível objecção àquela proposta de financiamento, meritória nos seus traços essenciais, avança-se com uma sugestão: indexar o regime de amortização à evolução futura do PIB (GDP-linked consol). Especificamente, as amortizações do empréstimo, em princípio inexistentes, seriam todavia retomadas sempre que, e enquanto, o crescimento do PIB ultrapassasse um certo valor limite. Este valor teria de ser judiciosamente fixado em função dos valores históricos de evolução da economia antes da pandemia. Com esta cláusula de contingência, a proposta do financiamento baseada em consolidados tornar-se-ia porventura mais atractiva a quem pretendesse condicionar a ajuda à verificação da excepcionalidade das circunstâncias. Seria um factor adicional, estamos em crer, juntamente com a reconhecida ausência de risco moral, a facilitar o exercício de solidariedade na actual crise. Factor, aliás, que poderia igualmente beneficiar outras modalidades de dívida de maturidade longa, ainda que não fossem consolidados.

António S. Pinto Barbosa

Giavazzi, F. e Tabellini, G. , Covid Perpetual Eurobonds: Jointly guaranteed and supported by the ECB, VOX, Março 2020.