Estado de emergência e medidas excepcionais de clemência

Duas semanas após o apelo da Alta Comissária dos Direitos Humanos da ONU e da recomendação da Provedora de Justiça que por cá lhe deu eco, a AR aprovou o regime excepcional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 (Lei n.º 9/2020, de 10 de Abril).

A justificação da adopção de medidas penitenciárias excepcionais assenta em razões imperiosas de saúde pública. Visa-se conter a disseminação do surto pandémico em ambiente prisional, o qual, à semelhança dos lares de idosos, é, pelas suas características, particularmente vulnerável ao contágio descontrolado da COVID-19. No contexto português, caraterizado pela crónica sobrelotação das prisões, só através da libertação de espaço se logrará alcançar as condições mínimas para debelar a difusão da doença, o que implica promover a pronta redução da população prisional.

Sendo incontestável esta conclusão, dela decorre necessariamente uma consequência, fundada nos princípios do Estado de Direito e do respeito pela dignidade da pessoa humana, que reside no dever fundamental de salvaguarda da vida e da saúde dos cidadãos, que ao Estado incumbe assegurar, mesmo – ou, sobretudo, porque se encontram sob sua guarda – tratando-se de reclusos ou de arguidos em prisão preventiva.

Do outro lado da balança haverá que sopesar razões de justiça material, de segurança e de tranquilidade públicas, assim como as expectativas comunitárias de repressão penal, que impõem a ponderação de valores conflituantes num equilíbrio que, em contexto de emergência, não será fácil alcançar.

A este respeito – e para responder a algumas vozes mais críticas – é bom sublinhar que esta não é uma lei de amnistia, que não consagra um perdão genérico de penas (só são abrangidas as condenações transitadas em julgado) e que se trata de uma lei penal temporária, cuja vigência cessará na data em que vier a ser fixado o termo da actual situação de emergência. Acresce que a lei salvaguarda, na execução destas medidas, o escrutínio dos diversos órgãos de soberania, no estrito respeito das suas competências constitucionais. Assim sucede quanto à intervenção dos tribunais, no domínio do perdão de penas e liberdade condicional (TEP) e do reexame da prisão preventiva (JIC), quanto ao PR, no que respeita à concessão de indultos, e, quanto às licenças de saída administrativa extraordinária, através da sujeição da sua concessão à condição do prévio gozo de licenças de saída jurisdicionais.

O alcance de tais medidas excepcionais já é conhecido, abrangendo: i) o perdão parcial de penas de prisão não superiores a 2 anos ou de penas cujo remanescente em falta não exceda 2 anos, desde que já cumprida metade da pena; i) um regime excepcional de indulto, abrangendo reclusos com 65 ou mais anos, fundado em razões humanitárias; iii) um regime extraordinário de concessão de licenças administrativas de saída, com duração de 45 dias, passíveis de renovação; iv) a possibilidade de antecipação, até 6 meses, da concessão de liberdade condicional.

Por iniciativa da AR, a lei passou a incluir uma norma aplicável aos arguidos em prisão preventiva – cuja omissão era, a meu ver, um dos aspectos criticáveis da proposta de lei – impondo o reexame dos pressupostos da medida no que respeita a arguidos especialmente vulneráveis e, recordando a natureza de ultima ratio da prisão preventiva, dispondo que esta “só pode ser aplicada quando se revelarem manifestamente inadequadas ou insuficientes as outras medidas de coação.”

Excluídos do âmbito de aplicação da lei estão os condenados por crimes cometidos contra membros das forças de segurança, das forças armadas e dos serviços prisionais, no exercício das suas funções.

Como tem vindo a ser publicamente divulgado, a lei exclui a aplicação do perdão e do indulto a um extenso elenco de crimes, de maior gravidade ou susceptíveis de gerar sentimentos comunitários de intranquilidade ou incompreensão. Daí a exclusão de crimes cometidos por agentes das forças de segurança, das forças armadas e dos serviços prisionais, praticados no exercício das suas funções, em violação de direitos liberdades e garantias dos cidadãos, assim como dos cometidos por titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos, magistrados judiciais ou do MP, no exercício das suas funções ou por causa delas.

Na delimitação deste elenco de crimes insusceptíveis de perdão ou indulto depara-se com incongruências de valoração, sendo de criticar algumas opções, como seja a da inclusão de crimes de diminuta ilicitude material – como o de ameaça - e a não inclusão dos crimes previstos na lei de combate ao terrorismo, de gravidade e perigosidade indiscutíveis.

Em suma, a lei parece-me, no essencial, equilibrada, embora não isenta de críticas. Oxalá a morosidade da tramitação dos procedimentos de aplicação não venha a tolher a sua eficácia prática, que constitui a razão última da adopção destas medidas excepcionais.

* Fundador da Associação de Advogados Penalistas