Vamos lá abanar isto!

É provável que as coisas andem mais depressa e melhor com um abanão. As primeiras cobaias deste novo método de combate à covid-19, na frente económica, foram os banqueiros. Primeiro foi Rui Rio, criador da ideia, depois Marcelo, que os telechamou a Belém, pelo meio António Costa e Catarina Martins já tinham dado sinal. Com tanto abanão, esperemos que os ditos banqueiros não se esqueçam de que o seu primeiro dever é devolver à sociedade bancos bem geridos, sólidos, capitalizados e com capacidade para ajudar na recuperação da economia.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.