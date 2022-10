Quatro amigos em isolamento

Somos um puzzle complexo de laços afetivos, no tempo. Dois já nos conhecemos há 50 anos, com o tempo ficámos amigos. Este meu amigo conhece os outros dois, há cerca de 25 anos. Estes dois também se conhecem desde o mesmo ano. Eu conheço um dos outros três há 25 anos. O quarto, que já conhecia os outros dois, só o conheço há um ano.

Complicado, não é, mas é assim que se constroem relações, mesmo quando já todos temos “alguma idade”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.