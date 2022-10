A quarentena é voluntária

Já lá vão três semanas de isolamento social. Com a celebração da Páscoa, ele implica romper laços familiares e tradições que têm um significado importante para muitos. É difícil aferir o estado de espírito atual dos portugueses, mas é razoável assumir que não será o melhor. Julgando pelo que se escreve nas redes sociais, ou por alguns colunistas que normalmente refletem o sentimento geral, já é notória a fadiga. Hoje muitos escrevem sobre: a dificuldade de manter crianças entretidas longe dos amigos ou da escola; a violência doméstica que resulta de estar fechado em espaços pequenos; a bomba social que é ter pessoas que não têm poupanças sem capacidade de gerar rendimentos; ou a necessidade de uma luz ao fundo do túnel para dar esperança. Normalmente de forma implícita, mas crescentemente de forma explícita, questiona-se se o Governo devia reconsiderar o estado de emergência. O que aconteceria se o fizesse amanhã, permitindo que quem quisesse pudesse voltar ao trabalho?

