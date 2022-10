A ciência comportamental no combate à covid-19

Sem uma vacina e sem um tratamento consistente, o controlo da pandemia causada pelo novo coronavírus tem sido alcançado através do distanciamento social, isolamento profilático de assintomáticos e quarentena de casos suspeitos e confirmados, juntamente com medidas de higiene básicas, como a desinfeção de objetos que tenham sido manuseados por várias pessoas e a lavagem frequente das mãos. Resumidamente, a pandemia tem sido mitigada através de mudanças radicais no comportamento dos cidadãos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.