Está na moda bater na banca?

Subscrevo na íntegra sempre que dizem que a banca deve muito ao país. Acrescento que a banca continuará a dever muito ao país, independentemente da conduta adotada nesta crise. O Fundo de Resolução, constituído pelos bancos a operar em Portugal, deve largas centenas de milhões de euros ao Estado português. E os bancos têm centenas de milhões de impostos sobre o rendimento recuperáveis em períodos futuros. Tudo em nome dos rácios que fazem viver os bancos.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa reuniu esta segunda-feira com os líderes dos cinco principais bancos do país. Creio que a reunião foi suscitada por um vasto rol de queixas que muitas empresas fizeram chegar ao presidente da República, denunciando tratamento abusivo por parte de alguns bancos a respeito do acesso às linhas de crédito lançadas pelo Governo (medidas COVID-19). São, talvez, as mesmas queixas que chegam aos deputados. E é sobre elas que quero dar eco.

A crise de saúde pública que vivemos degenerou-se rapidamente numa crise económica e social de dimensões inesperados, incomensuráveis e incertas. A incerteza corrói os mercados e mina o comportamento das empresas. As economias europeia e mundial caiem sem “para-quedas”. Grande parte das empresas estão a quebrar pelo esmagamento da crise COVID-19. Sobreviverão as economias com as empresas mais resilientes. E é aqui que os Estados (governos e reguladores) podem fazer a diferença. Os bancos também.

Há quem legitimamente diabolize os bancos, o regulador e o supervisor devido aos escândalos recentes. Há quem diabolize unicamente a banca privada. E há quem meramente desconfie dos bancos. Poucos há que confiam nos bancos. Mas todos precisamos dos bancos. E a nossa economia, mais que nunca, precisa de bancos que possam e queriam levar às empresas as medidas criadas pelo Governo de apoio à economia. O presidente da República atravessou-se pelos bancos e veio assegurar-nos que os bancos podem e querem. O problema é que não tem sido assim. Acredito na boa fé do presidente Marcelo. Desconfio da palavra dos banqueiros.

No quadro das linhas de crédito lançadas pelo Governo, inúmeras empresas têm-nos relatado comportamentos inaceitáveis por parte de determinados bancos, nomeadamente taxas anuais efetivas gerais entre 3 e 4%, montantes mínimos de acesso, burocracia intolerável, garantias pessoais e substituição de créditos vigentes por novo crédito (garantia de Estado). Uma situação triplamente grave: o dinheiro não chega a todas as empresas elegíveis e muito menos com a rapidez desejada, principalmente às micro e pequenas empresas; os bancos cobram juros demasiado elevados para um momento de enorme fragilidade para as empresas; os bancos estão a limpar créditos, aproveitando a garantia de Estado.

O que pode ser feito? Reforçar as regras de acesso às linhas de crédito e fiscalizar a atuação do Banco de Portugal. Os bancos devem de ser lucrativos. Lembramos bem o que custam e a quem custam os prejuízos da banca. O que ninguém compreenderá é que os bancos consolidem os seus balanços ao mesmo tempo que as empresas afundam.

Está na moda bater na banca? “Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele”. Diria que tudo se resume à crise de confiança dos portugueses nos bancos. A banca entrou com o “pé esquerdo” no apoio às empresas no contexto das medidas COVID-19. O instinto capitalista superiorizou a consciência de mercado. Promete agora corrigir a trajetória.

* deputado do PS