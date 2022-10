Diário da Peste. Todas as mulheres mexicanas estão apaixonadas

Diário da Peste,

8 de abril

Todas as mulheres mexicanas estão apaixonadas pelo subsecretário de saúde, Hugo López-Gatell.

É uma amiga da cidade do México DF que o confirma.

Ele fala todos os dias às 19h.

Todas as mulheres, de todas as idades, estão apaixonadas.

Casadas, solteiras, viúvas.

É charmoso e inteligente, dizem.

É um combo, acrescentam. Tem tudo reunido.

Há fotografias dele por todo o México e a circular na net, em diferentes poses e fatos.

E com as legendas:

“Yo te protejo”

“Te estoy diciendo que te quedes en casa”.

“Con mucho gusto te lo vuelvo a explicar”.

E uma outra, com cara má (“pero muy lindo”), com a legenda: “Já vi que saíste!”, como se Hugo López-Gatell estivesse a recriminar um cidadão por não ficar em casa.

Muitos homens estão também apaixonados por ele, diz a minha amiga do México.

“Que guapopisimo es nuestro doctor”.

“Yo desde que comenzó esto del COBID 19 me enamore de el 😍🤩😍🤩😍🤩y desde entonces obedezco a Hugo López-Gatell.”

Entretanto, a cidade chinesa de Wuhan reabriu esta quarta-feira.

Os residentes podem sair “desde que comprovem estar saudáveis”.

O The New York Times diz que “os primeiros comboios partiram esta manhã”.

O cantor Gilberto Gil e a neta Flor Gil cantam em casa, sentados, volare.

Gilberto Gil pára a guitarra e os dois dizem no final: Noi Siamo Itália.

Flor Gil tem 11 anos e o cabelo verde.

Gilberto Gil tem 77 anos e uma delicadeza. Baixa a voz para a voz da neta se ouvir.

“Donato Sabia, antigo campeão europeu nos 800 metros em pista coberta (1984), faleceu esta quarta-feira aos 56 anos, vítima do novo coronavírus.”

“Nasceu Giulia, a filha do ´paciente um’ em Itália.”

Egipto é o primeiro país árabe a suspender as actividades públicas no Ramadão.

E Israel decreta isolamento e recolher obrigatório durante a Páscoa judaica.

“Para evitar que as famílias se juntem no tradicional jantar do Pesaj, na noite de quarta-feira, o governo decretou igualmente um recolher obrigatório.”

A orientação espacial é clara:

“Ninguém poderá estar mais de 100 metros longe das respetivas casas.”

Imagino-me a medir cem metros com passo regular desde casa como antes se fazia para marcar balizas de futebol com pedras.

Ouço Cazuza: “a tua piscina está cheia de ratos.”

Morreu em 1990 de Sida.

Anunciam: “Bernie Sanders desiste de disputa democrata pela Casa Branca”.

E “fundador do Twitter doa quase um terço da fortuna para apoiar retoma económica”.

Ando à volta de uma ideia como se uma ideia ocupasse espaço.

A enorme catedral Saint John the Divine em Manhattan, vai ser transformada em hospital de campanha.

Os hospitais de Nova Iorque estão a ficar cheios.

As igrejas começam a preparar-se.

Clifton Daniel, o decano, explicou ao The New York Times: ao longo dos séculos a catedral foi usada várias vezes dessa maneira.

E depois disse: para a catedral não é novo, só para nós é que é.

A catedral e os humanos.

A catedral é mais experiente do que esta geração. Já viu isto.

O que é novo para os humanos não é novo para a pedra.

Boris Johnson está estável e "a responder ao tratamento".

Reparo agora, a janela que dá para a frente está perra; as janelas que dão para trás funcionam.

É preciso pôr a janela que dá para a frente a abrir com firmeza, penso.

“África ultrapassa 500 mortes e regista mais de 10.500 infeções”.

E a Argentina prolonga quarentena até ao final de abril.

As quarentenas sucedem-se.

Eto’o, um antigo futebolista camaronês, fala sobre a hipótese de se experimentarem vacinas em África.

Não somos cobaias, filhos da puta – diz.

Todos os dias às 19h, diz ainda a minha amiga do México, as mulheres sentam-se em frente da televisão.

Estamos tristes e tensas, escutando.

Mas uma ou outra vez sai um: que lindo que ele é! Guapo.

Da minha avó, da minha irmã ou de mim.

Estamos todas juntas, só mulheres.

Por vezes dizemos, coitadito!

Não queríamos que ele, Hugo López-Gatell, estivesse naquela situação.

Muita responsabilidade, diz ela.

Recebo uma mensagem com uma imagem.

A igreja de uma seita brasileira está fechada e tem um papel à porta a dizer, a vermelho: comunicado sobre o coronavírus.

E em baixo: informamos que as reuniões de cura de doenças estão canceladas por causa dessa doença.

Uma lição de linguagem.

No México, circulam uns autocolantes com raios vermelhos de super-herói a sair dos olhos de Hugo López-Gatell, e com a legenda “raio sanitário”.

Ele não apenas informa, diz a minha amiga.

Vemos às 19h o Hugo López-Gatell, diz ela, e ficamos curados.

Não são mais que merda, diz o futebolista Eto’o.

África não é vosso pátio de recreio, diz o futebolista Eto’o.

E uma música

https://www.youtube.com/watch?v=X4Tp_TmjHRs

