Serralves, um museu a despedir-se a si próprio?

No exato dia em que recebo um mail da Fundação de Serralves a pedir-me que consigne 0,5% do meu IRS para aquela instituição de utilidade pública, tomo conhecimento de uma carta aberta que expõe a dispensa sine die de 23 trabalhadores do serviço educativo do museu que se encontravam em regime de colaboração externa em permanência. A atitude corajosa dos subscritores, que correm um risco evidente de não voltarem a ser chamados para as suas anteriores funções, revelava um gritante paradoxo e obriga a fazer em condições mais dramáticas uma pergunta tantas vezes repetida, por exemplo, em Serralves: o que é um museu?

De um certo ponto de vista, Serralves não faz nada de diferente das empresas que já aligeiraram despesas na perspetiva iminente de uma crise económica. Só há um problema, Serralves não é um supermercado. É um museu. É por isso que pode ter benefícios dedutivos nas nossas declarações de IRS, porque produz um bem fundamental na sociedade portuguesa que é em grande medida sustentado pelo esforço destas dezenas de trabalhadores precários.

Ora, uma das primeiras qualidades de uma administração de museu é, precisamente, ver para além do imediato. É assim que se programam exposições, eventos, conferências, visitas guiadas, itinerâncias, com uma capacidade estratégica capaz de resistir às contingências e mantendo equipas estáveis que assegurem a identidade do museu.

É claro que a administração se pode refugiar no estrito cumprimento da legalidade, mas se o fizer mostra que não compreende o lugar que os museus, possuem nas sociedades contemporâneas e com isso está a apoucar-se a sim mesma.

Como nenhuma outra instituição (sublinho, nenhuma outra), os museus de arte são hoje, nas sociedades hipermercantilizadas do início do século XXI, bastiões de criatividade e reflexibilidade, lugares ímpares de pensamento sobre o presente e o futuro; de reconstituição da memória e de engendramento da diferença e não podem pensar-se como depósitos de relíquias que recolhem ao acervo quando não estão a ser vistas ou albergadores de jornaleiros que se abandonam à primeira tormenta.

O museu é isso tudo em grande medida pela relação que estabelece com a comunidade alargada e esse elo é, fundamentalmente, assegurado pelos seus mediadores. No momento em que tanto se usam expressões como “linha da frente”, conviria não esquecer que os agentes do serviço educativo são a linha mais avançada, embora por vezes subterrânea, do museu.

São eles que medeiam os seus conteúdos, que criam o contexto para a inteligibilidade do que ele propõe, são eles que criam a ‘necessidade’ do museu e, pela continuidade, lhe produzem um público, são eles que de alguma forma fazem a praça onde assenta a comunidade a que cada um deles se dirige.

Dir-se-á ainda que a precaridade que assombra a vida dos agentes culturais e educativos não é de agora nem exclusiva de Serralves, mas também nisso, um museu tem obrigação de não se parecer com um mero contratador de serviços ou fazer as mesmas contas a que se entrega um retalhista: possui uma coleção, um arquivo, um elenco de conservadores e curadores e um serviço educativo que é um elemento fundamental de continuidade do saber coletivo sobre essa coleção.

Acresce ainda que Serralves não é um museu qualquer. A fundação que o gere resulta de capitais, património e responsabilidades partilhadas pelos privados e pelo estado que tem um representante na administração, no caso, a mesma Isabel Pires de Lima que recentemente assinou um manifesto alertando para a precaridade dos trabalhadores da cultura.

Tudo isto deixa evidente uma visão baça e ornamental da cultura que pensa o museu como um espetáculo e que se apressa a aligeirar os que asseguram os elementos de continuidade da instituição quando esse espetáculo deixa temporariamente de ser viável.

Falar de museus é, inevitavelmente, falar de tempo e da relação que temos com ele, seja do ponto de vista da conservação da memória ou da projeção da mudança. Georges Didi-Huberman lembra que essa relação com o tempo desemboca sempre numa questão ética. A um Museu como Serralves, que é uma referência da cidade do Porto e do país, com um impacto económico indireto muito relevante em ambos, exige-se que seja também uma referência ética.

Porque, com este ato de gestão, para além de uma leviandade com custos para si próprio, o museu está a cometer uma injustiça. E essa é a última coisa em que um museu se pode tornar em tempos de incerteza e ansiedade: num emblema da desumanização. Quanto aos 0,5% do IRS, não nos espantemos que muitos portugueses os reservem para instituições culturais de utilidade pública que revelem responsabilidade social.

Crítico de arte do Expresso