Going dutch*

Um amigo alertou-me para uma crónica de Miguel Sousa Tavares publicada no Expresso, em particular a passagem em que se refere aos holandeses. Ele perguntou-me, enquanto cidadã holandesa que vive em Portugal a tempo parcial e está no país durante este período de quarentena, o que penso sobre o que Sousa Tavares escreveu.

Bem... penso que não merece muita atenção. Claro que poderia realçar o paralelismo errado e ofensivo com a era Nazi. Poderia referir que, no que diz respeito ao colonialismo, é um pouco como um roto a dizer ao nu... por certo, os indígenas americanos, africanos e asiáticos já se tinham descoberto a eles próprios muito antes de terem ocorrido quaisquer pilhagens empreendidas por europeus. Poderia refutar com infindáveis exemplos da excelência holandesa nas artes, na ciência, na engenharia e em outras áreas. Poderia recordar que, embora os holandeses não sejam líderes em design de calçado, ainda assim conseguem manter os pés secos num país que se situa abaixo do nível do mar. E poderia acrescentar que, graças às alterações climáticas, poderemos, de facto, tornarmo-nos famosos pelos nossos vinhos mais cedo do que gostaríamos. Mas qual seria o objetivo? Tudo isso representaria apenas um jogo mesquinho para aferir quem é melhor do que quem. Certamente, se Miguel Sousa Tavares estivesse realmente interessado, ele poderia recorrer à Wikipedia e descobrir, por si próprio, os feitos dos holandeses. Duvido que realmente se interesse.

O governo holandês, representado pelo primeiro-ministro Mark Rutte e pelo ministro das Finanças Wopke Hoekstra, mostrou o seu lado mais feio à Europa na semana passada. Confrontados com a crise sem precedentes do surto da Covid-19, demonstraram evidente falta de empatia, combinada com a frontalidade pela qual os holandeses também são conhecidos e que nem sempre é apreciada. Fiquei chocada com o respeitado Volkskrant, o meu jornal holandês preferido, com inclinação moderada à esquerda, por não ter sequer pestanejado face à posição dos dois políticos, reforçando-a inclusivamente com um absurdo nacionalismo da sua parte. António Costa teve razão em se mostrar furioso: não há espaço para moralismos na situação atual. A única resposta viável é os estados membros da UE unirem-se e combaterem a crise, em todas as suas dimensões, lado a lado. Não precisamos de 'cada um por si'. Mas, só para que fique esclarecido, também não precisamos do tipo de chauvinismo demonstrado por Sousa Tavares no artigo do Expresso.

Graças ao meu trabalho, vivi, ao longo dos últimos quinze anos, na Holanda, Itália, França, Escócia e Portugal. Vi políticos populistas de extrema direita como Geert Wilders e Thierry Baudet a ganharem influência na Holanda. Vivenciei, in loco, o trauma do referendo do Brexit e as suas consequências. Nesse contexto, uma crónica como a de Sousa Tavares preocupa-me, mas de forma alguma me surpreende. É apenas mais uma pequena amostra de como o surto do coronavírus está a testar os limites da solidariedade europeia, à semelhança do que aconteceu com outras crises, antes desta. Só espero que Portugal continue a ser um membro da União Europeia mais confiável e mais atento às questões sociais do que a Holanda tem sido recentemente.

*Expressão da língua inglesa com o mesmo significado de “contas à moda do porto”.