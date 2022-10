A saúde pública e a economia. Uma luta entre titãs

Apesar da tortuosa incerteza de quando tudo acabará, estamos certos de que no fim muito vai ser diferente.

Mas enquanto não termina, voltamos ao exercício de ponderação dos interesses conflituantes. Melhor, voltamos a fazer o que há muito se faz no processo penal, em especial nas palavras de Figueiredo Dias, a concordância prática dos interesses em conflito.

Os interesses em ponderação, hoje, são a saúde publica e a economia. Ambos valores essenciais para o funcionamento de uma cidadania e do nosso Estado de Direito.

No artigo 64º, logo no n.º 1, da nossa Lei Fundamental pode ler-se: Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover.

A atualidade indiscutível deste comando quase nos emociona. Cabe a todos defender e promover a saúde, de modo a possamos exigir que a saúde de cada um de nós seja protegida.

É um direito liberdade e garantia que se encontra inserido na Parte I da Constituição.

Por outro lado a economia, nas suas múltiplas e amplas vertente, é tratada e protegida pela constituição na sua Parte II, em especial no artigo 81º na alínea a) quando refere: Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito económico e social:

a) Promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas.

Contudo importa desde já salientar que é o próprio legislador constitucional que determina, a subordinação do poder económico ao poder político e democrático.

Bem sabemos que a economia é o motor de um país e se fica enferma poderá contaminar tantos e essenciais sectores da comunidade.

É portanto inequívoco que ambos interesses têm suporte constitucional permitindo-se, também através deles, a existência de uma sociedade democrática assente na dignidade humana e na liberdade.

Funcionam como o corpo humano, todos os órgãos e membros têm uma função, sem a qual não funcionará normalmente. Há órgãos e membros uns mais importantes que outros, mas todos são necessários para a funcionalidade completa do nosso corpo. E o mesmo se verifica nos princípios e valores constitucionais.

É curioso constatar que o funcionamento do direito é muito semelhante a outras áreas científicas como a medicina. Curiosidade que facilmente se explica pelo facto de ser aquele quem regula todas as relações sociais e como tal todas as fontes de cientificidade.

Podíamos perguntar, mas é necessário estarmos sempre a fazer estes exercícios? Não seria tudo muito mais fácil se todos os valores pudessem coexistir pacificamente?

Mais simples seria sem dúvida e é esse equilíbrio que se deseja num Estado livre e democrático como o nosso. Mas é impossível pois, é desse encontro e harmonização de interesses opostos de que vive a sociedade.

Tal como já escrevemos antes a perfeição associada à humanidade é uma contradição nos seus próprios termos. Somos todos diferentes e há momentos na história onde essas diferenças obrigam a uma exigente ponderação.

É este o atual e muito difícil desafio que estão sujeitos os nossos governantes. O exercício de proteção dos dois valores, importando para o efeito, contrições em cada um deles.

De uma forma quase unânime, entendem que a prevalência tem de ser dada à saúde pública mesmo que tal medida importe graves consequência económicas. Mas, também como acontece no direito, surgem vozes de exceção que dizem que a morte é o facto futuro mais certo que temos e como tal devemos enfrentá-la sem medos, protegendo sempre a economia. A exceção existe para reforçar a regra.

A saúde pública protege a vida, sem a qual nada faz sentido regular ou proteger. E aqueles que hoje lutam, com tremendos sacrifícios pessoais para a promover, merecem pelo menos o nosso respeito pela sua prevalência, auxiliando o seu combate.

Tudo vai ser diferente é certo mas, a angústia da incerteza de quão diferente será, deve ser apaziguada com a força, fé e coragem de que nesta luta entre titãs, nenhum deles venha a perecer.