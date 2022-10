Covid-19: os mercados funcionam

As Bolsas têm vivido um período excecional, com elevados volumes de negociação e grande volatilidade nas cotações das ações e outros títulos. Nos mercados geridos pela Euronext na Europa, os valores médios diários de negociação subiram 104% em março, face a março de 2019. A volatilidade também foi, em março, várias vezes superior, com dias, como 12 de março em que os índices caíram 10% a 14%, e 24 de março, que subiram 7% a 9%.



Estes volumes excecionais de negociação refletem decisões de vender e também decisões de comprar. Diversos agentes económicos podem enfrentar dificuldades na sua atividade profissional ou pessoal e precisarem de liquidez, outros entendem que devem realocar as suas carteiras de investimento entre tipos diferentes de ativos, e outros ainda encontram oportunidades de investimento nestes momentos.



Os mercados de Bolsa constituem centros de liquidez importantes, e também centros de formação de preços. Nestes períodos de grande incerteza sobre a evolução económica futura, há um fluxo permanente e anormal de informação, que pode ser negativa mas também positiva, e que deve ser constantemente incorporada nos preços de mercado. Por exemplo, se há notícias que a pandemia se agrava os mercados podem cair, mas quando os Governos tomam medidas entendidas como substanciais e adequadas, os mercados sobem.



Neste momento poderemos agregar as fontes de incerteza em três grupos: 1) incerteza quanto à evolução global da pandemia Covid 19, 2) incerteza quanto aos impactos económicos da pandemia e da redução da atividade imposta pelos Governos e 3) incerteza quanto à eficácia das medidas de política monetária e orçamental dos Bancos Centrais, dos Governos e da União Europeia. Há medida que estas incertezas se vão clarificando, os mercados tenderão a voltar a volumes e volatilidades mais normais.



Como estão as Bolsas a operar neste momento tão particular, com trabalho à distância, volumes extraordinários de negociação e grande volatilidade?



Tal como muitas outras empresas, a Euronext tem a quase totalidade dos seus colaboradores trabalhar a partir de casa. No entanto, continua a operar uma infraestrutura de mercado completamente funcional e sem problemas de latência na negociação, ou na liquidação das operações.



As Bolsas em geral, e a Euronext também, mantem um sistema robusto de circuit breakers (interrupções curtas da negociação), que suspende a negociação em títulos individuais por um curto período de tempo (entre 3 minutos a 10 minutos), quando o movimento de preços é demasiado errático Esta opção evita ter que interromper todo o mercado, ao mesmo tempo que permite aos operadores do mercado e aos investidores tempo para absorver o extraordinário fluxo de informação.



Adicionalmente, as Bolsas mantêm acordos com intermediários financeiros especializados, que proporcionam liquidez ao mercado – os designados market makers ou liquidity providers. Estes Bancos têm o compromisso de comprar e vender títulos, em quantidades e com um spread de preço acordado, e são fundamentais para dar suporte ao mercado, também nestes momentos.



Nestes momentos de crise, e tal como já havia ocorrido em 2008/2009, discute-se se devem ser proibidas as operações de short selling, ou “vendas curtas” na nossa língua materna. Para os menos familiarizados com esta terminologia, o short selling consiste em pedir emprestado títulos e vendê-los no presente (exercendo pressão vendedora), com a intenção de os vir a recomprar no futuro (mais baratos), e portanto ganhando a diferença. Das muitas análises que têm sido feitas no passado ao impacto à posteriori das proibições ao short selling, não se demonstra que elas sejam eficazes na prevenção da descida dos preços, e reduzem a liquidez nos mercados. De qualquer modo esta não é uma decisão das Bolsas, mas das entidades reguladoras. Desde o início de março alguns reguladores na Europa têm aplicado proibições, outros não (como é o caso, até ao momento, do regulador em Portugal).



Comunicação com os investidores



Os momentos de maior incerteza e dificuldade são aqueles em que precisamente os investidores precisam de mais e melhor informação. Assim, as empresas cotadas devem ter políticas e ações de comunicação mais intensas, e agora também mais adaptadas a esta necessidade de comunicar por meios eletrónicos . iuA comunicação deve ser mais regular e tão rigorosa quanto possível, enfrentando com clareza os impactos desta crise, por muito negativos que possam ser. No entanto, há neste momento um cuidado particular que as empresas (e os seus auditores e reguladores) devem ter na comunicação da informação sobre o impacto da Covid 19 nos seus negócios. Neste momento em que escrevo, a incerteza é enorme, pelo que elaborar estimativas muito precisas demasiado cedo, e que se podem revelar pouco precisas no futuro, pode ter efeitos contraproducentes no mercado, não contribuindo para a formação eficiente dos preços.



A crise, a política económica e os mercados



Os investidores de mercado de capitais estão, naturalmente muito atentos às medidas que os Governos, Bancos Centrais e União Europeia vão anunciando para lidar com esta crise.



Os economistas tendem a classificar os choques económicos (nos quais se enquadra uma crise do tipo da que estamos a viver), entre choques de natureza “temporária” ou “permanente”. Numa explicação muito breve, quando um choque é “temporário” ele afeta a produção e o emprego muito intensamente, mas num período curto de tempo. Se a capacidade produtiva não é destruída, os agentes económicos reduzem o consumo e a produção no imediato, mas vão retomá-la no futuro. Já um choque “permanente” provoca destruição da capacidade produtiva, com a consequente redução da produção, do emprego e do consumo no presente e também no futuro.



Ora as políticas orçamental e monetária deverão ser diferentes e ajustadas, caso estejamos perante um choque temporário ou um choque de natureza permanente. Os Governos e os Bancos Centrais começaram por lançar medidas para lidar com o um choque “temporário”, ao aprovarem apoios para aliviar temporariamente a situação de liquidez dos agentes económicos (por exemplo, linhas de apoio à tesouraria das empresas, ou adiamento de obrigações fiscais às empresas e às pessoas). Por seu turno, os Bancos Centrais anunciaram envelopes de injeção de liquidez nos bancos, para facilitar os financiamentos às empresas, aos Governos e às pessoas.



Acontece que a reação dos mercados tem sido algo mista a estes anúncios das políticas económicas, porque efetivamente não parece haver uma visão consensual se estamos perante um choque temporário ou permanente. Caso consigamos debelar a pandemia globalmente e em poucos meses, poderemos efetivamente ter impactos, que embora muito intensos, sejam concentrados no tempo. Mas se a pandemia se prolongar, for mais intensa do que o esperado, existirem outros surtos, etc, haverá outros efeitos sobre as economias, e as políticas económicas terão que lidar com eles de outra forma.



Os Governos e os Bancos Centrais estão certamente a trabalhar no caminho certo, e o Conselho Europeu já anunciou que os Governos vão trabalhar em mais medidas para preparar o pós-crise. Os Bancos Centrais entretanto, vieram reforçar as medidas anunciadas inicialmente. Os mercados reagiram positivamente a estes anúncios mais recentes, revelando pelo menos que, na dúvida, os políticos devem demonstrar que estão preparados para os diversos cenários, que poderemos ter pela frente.



As Bolsas são importantes centros de geração de liquidez e de formação de preços, operando funcionalmente e com diversos mecanismos de salvaguarda, devendo, portanto continuar abertas. As empresas cotadas devem comunicar ativamente e com realismo com os seus investidores, mas com a parcimónia que a atual enorme incerteza exige. Os responsáveis políticos são chamados a mostrar que estão preparados para os diversos cenários que poderemos ter pela frente. E todos temos que manter um fluxo permanente de informação com o mercado, se queremos que ele continue a cumprir a sua função, de apoio à liquidez e ao financiamento da economia.

*Presidente da Euronext Lisbon