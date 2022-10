Deus não descansa - a força da fé e o poder do silêncio

Miguel Sousa Tavares tem o dom da escrita, é um facto, talvez até seja uma bênção, mas falta-lhe por vezes o discernimento e a capacidade de descer à profundidade e à riqueza da espiritualidade que suporta a nossa condição humana. No início da sua última crónica no Expresso, referindo-se à cerimónia da consagração do mundo aos sagrados corações de Jesus e de Maria, atribui a ausência de pessoas na Praça de S. Pedro ao abandono de Deus dos seus crentes e fiéis. Chega mesmo a dizer que “só a ciência e os cientistas nos poderão salvar, não a fé”. O vazio daquela praça é, para ele, a prova desse abandono, ou, por outras palavras, a prova de que Deus não existe.

Ora, talvez Sousa Tavares não tenha percebido que Deus está por estes dias muito ocupado. Ocupado a não deixar que o cansaço e o desânimo se apoderem dos médicos, enfermeiros, bombeiros e auxiliares nos hospitais. A ajudar os doentes a resistirem à agonia e incerteza do desfecho. A guiar as ambulâncias para que o sono e a exaustão não se apodere dos condutores, a inspirar quem atende o telefone na linha de saúde 24, a ajudar os governantes na busca de soluções para não deixar o país entregue a um caótico destino, a fortalecer os que asseguram as tarefas que não podem parar.

Deus está em todo o lado, foi o que aprendi em miúdo e fui percebendo ao longo da vida. Deus reforça a esperança dos que estão em casa ansiando por melhores dias, Deus alimenta o desejo do regresso ao trabalho e à (re)construção de um novo futuro. Deus não descansa porque só os humanos se cansam, se desorientam e se perdem, se fragilizam tomados pelo medo da desgraça. Não, de facto naquela praça vazia não havia gente, a multidão era invisível por uma simples razão. Não se cabia, não sobrava espaço. Deus preenchia todo recinto, confortando os fiéis na sua ausência física forçada. Com Ele estava Francisco, o seu primeiro discípulo dos tempos incertos que vivemos. Contemplava-O, absorvendo a Sua divina força para continuar a sua missão e encontrar as palavras certas com que nos prende à sua mensagem. Ali, naqueles momentos, não precisou de falar, bastou-nos a serenidade do seu olhar.

Mas Miguel Sousa Tavares não se ficou por ali. No final da sua crónica enaltece, e bem, o trabalho dos muitos que nestes tempos difíceis desempenham funções e trabalhos inadiáveis em ambiente de guerra produzindo o que mais falta. Esqueceu-se dos agricultores, que nos alimentam todos os dias, os que estão em casa, nos hospitais ou nos seus postos de trabalho indispensável. Porque será? De facto, nos últimos tempos, o ataque aos agricultores tem sido para mim um mistério. Felizmente os agricultores não são rancorosos. Estão cientes da sua missão e do valor do seu esforço e trabalho. Não esperam agradecimento ou compaixão, apenas reconhecimento. A solidariedade e amor ao próximo farão o resto. Resistiremos todos.