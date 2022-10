Comissários de França e Itália unidos: "O tempo está a acabar. As circunstâncias exigem criatividade"

Perante uma das maiores tragédias em décadas, o único caminho para a Europa é a unidade e a solidariedade. Pela sua natureza e dimensão, a crise da Covid-19 exige uma mobilização histórica dos Estados-Membros e da União Europeia em termos de governação, determinação e recursos. Todos estão agora conscientes de que nenhum país ou continente será capaz de enfrentar sozinho o desafio sanitário. Da mesma forma, nenhum país ou nenhum continente será capaz de combater e superar, por si só, o desafio económico de um planeta no qual quase quatro mil milhões de pessoas - metade da humanidade - vivem atualmente em situação de confinamento.

O países europeus puseram rapidamente em marcha planos de emergência para responder às necessidades de tesouraria das empresas que estão quase paradas ou que fecharam. O acesso à liquidez é a chave absoluta. É, portanto, vital que essas empresas possam rapidamente apoiar-se nos seus bancos, através de empréstimos garantidos pelo Estado. O Banco Central Europeu, por seu lado, comprometeu-se imediatamente com 750 mil milhões de euros adicionais para permitir compras substanciais de dívida emitida pelos Estados-Membros e empresas. Por fim, e como previsto na legislação europeia, a Comissão Europeia de Ursula von der Leyen suspendeu temporariamente as regras de disciplina orçamental para permitir que os Estados-Membros contraíssem dívidas fora dos critérios de Maastricht face às circunstâncias excecionais.

Essa primeira resposta foi essencial para garantir a segurança financeira e, portanto, a sobrevivência dos atores económicos, ou seja, da economia como um todo. No entanto, é agora necessário ir mais longe para travar a crise, proteger empresas, proteger trabalhadores e, em breve, relançar país a país, a base industrial e o mercado único da União Europeia . Cabe a cada Estado-Membro, é claro, elaborar o seu próprio plano de salvaguarda e avaliar as quantidades que requerem emissão adicional de dívida nos mercados. Devido à situação financeira de cada um, nenhum Estado europeu, seja do norte ou do sul, tem os meios para lidar sozinho com a este choque sem emitir dívida adicional. Nenhum.

Para responder à questão do financiamento, que está no centro dos desafios que se impõem à UE , três princípios devem guiar-nos:

- não devemos deixar de lado nenhum país;

- nenhuma economia pode ser uma vítima isolada da pandemia;

- todos os Estados-Membros devem ter acesso equitativo, e em condições comparáveis, à dívida necessária para financiar os seus planos.

Uma coisa é certa: o conjunto das necessidades financeiras dos 27 Estados-Membros deverá estar à altura do que está em jogo. O plano alemão de emissão suplementar de dívida de 356 mil milhões de euros votado pelo parlamento (Bundestag) - em complemento do primeiro plano de 600 mil milhões de euros que incluía 400 mil milhões de garantias - representa 10% do PIB do país. Se assumirmos esses 10% para a União Europeia, as necessidades de financiamento podem ser da ordem dos 1,5 a 1,6 biliões de euros, que poderiam ser injetados diretamente na economia.

Além dos instrumentos e meios disponibilizados pelo BCE, um tal montante implica que se encontrem instrumentos adicionais para garantir o acesso igual e equitativo de cada Estado-Membro à dívida necessária para financiar o seu plano. Este princípio é essencial para garantir que há "igualdade de circunstâncias" (level playing field) entre Estados-Membros, claro está; mas também entre a Europa e os Estados Unidos, cujo plano está já em marcha. E tal como para os Estados Unidos, há apenas uma janela de oportunidade: que é agora, e não daqui a seis meses.

Esse suporte adicional pode vir de instrumentos não convencionais, existentes ou não, que nos permitiriam ir mais além. Por exemplo, usando as possibilidades de intervenção pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), - mas de forma inovadora e revendo os critérios de condicionalidade que devem ser suavizados e reorientados para responder a esta crise. O Banco Europeu de Investimento (BEI) poderia aumentar a sua força de ataque num prazo compatível com a urgência da situação. Tudo isso poderia complementar o mecanismo de 100 mil milhões de euros (SURE), que a Comissão acaba de propor para ajudar a manter os rendimentos dos trabalhadores.

Contudo, e tendo em conta os montantes em jogo, será necessário um quarto pilar de financiamento europeu . Tal como o BCE na esfera monetária e financeira, os Estados-Membros devem agora demonstrar, juntos, um espírito de decisão e de inovação. Por exemplo, na forma do que poderia ser um Fundo europeu, cuja vocação explícita permitiria emitir obrigações a longo prazo. Também seria bem possível, porque não, alocar recursos fiscais a esse instrumento de financiamento não convencional e dotá-lo de um sistema de governação que permitiria evitar qualquer risco moral, em particular, no objetivo de um financiamento que poderia limitar-se estritamente a investimentos conjuntos para a recuperação industrial ligada à atual crise. Dada a urgência e a magnitude das necessidades, esta ideia permitirá antecipar e a seguir complementar o aumento do orçamento da UE pedido pela Presidente von der Leyen. O tempo está a acabar. As circunstâncias exigem criatividade.

A Europa aprendeu com crises anteriores. Face àquela em que estamos a entrar, não perderá o encontro com a História. Confiamos que a Europa saberá exprimir uma solidariedade perfeita para sair fortalecida de uma situação sem precedentes.

Thierry Breton, Comissário Europeu para o Mercado Interno

Paolo Gentiloni, Comissário Europeu da Economia



AQUI pode ler a entrevista que Paolo Gentiloni deu este fim de semana ao Expresso