Cães, galinhas e pangolins

Bem sei que não há muita história que possa espantar nestes tempos. Mas esta apanhou-me desprevenido. Um homem da ilha de Lanzarote foi denunciado por estar a contornar as medidas de confinamento. Passeava na rua com uma galinha atada a uma trela. Foi filmado. E chibado à bófia. O vídeo acabou assim nos olhos da Guardia Civil, que identificou o homem, “um varão de 51 anos”, que agora incorre numa multa que pode ir dos 600 aos 30 mil euros. Pesadote. No vídeo lá vai a galinha toda lampeira à frente. Mas as autoridades espanholas querem pôr fim a estas atividades gozonas e lançaram um hashtag ameaçador, um modo de avisar que não irão ser complacentes com brincalhões. #NoTieneGracia é o aviso para quem ousa desafiar o artigo 7 do decreto real 463/2020. E, basicamente, querem impedir uma das formas humanas mais inusitadas perante o medo: rir. Há um vídeo de um homem a passear — arrastar — pela rua um cão de peluche e um polícia todo danado, e ele a defender-se que é um cão. E um cão é um cão — mesmo de peluche. #NoTieneGracia. E na Corunha um espertalhão ter-se-á metido numa carga de trabalhos por alugar “cães dóceis”. Bem sei que muitos brincaram com isso. Mas este fazia mesmo. E anunciava nas suas redes sociais. O mínimo era seis euros à hora. Não sei como é por cá. Mas tenho lido que em Espanha há um aumento enorme do número de adoção de cães. Estes, que antes eram um martírio sempre a exigir ir “lá fora” para fazer a sua mija no pneu do carro, são agora um salvo-conduto para uns minutos extra de liberdade. As associações de bem-estar animal hesitam. Estão a adotar porque há uma pandemia. E quando acabar? Que será desses bichos?

Tenho gatos. Não os posso levar à rua. Nem querem. Temos, aliás, vidas similares. Estamos por casa. Tratamos da nossa higiene no interior do lar. Comemos por aqui. Intercalamos momentos de grande atividade com súbitas sonecas. Mas eles toparam qualquer coisa de diferente. Melhor: toparam-me. Há algo que não está bem. E agora estou sempre aqui. Sempre. “Rufino”, o gato, passeia agora neste preciso momento pela casa a miar como se ele também precisasse de alguma intimidade que já não lhe permito. Os gatos foram até há poucos meses os reis da internet. Um feito para um bicho que não manuseia tecnologia, diz-se. Mas agora quem tem cão tem direitos que os donos de gatos não têm. #NoTieneGracia

