Este título foi manchete do “De Telegraaf” durante a crise das dívidas soberanas, quando foi imposto um pacote de austeridade à Grécia. Assim mesmo, na primeira página, “engulam ou dracma”, que é como quem diz “é austeridade ou vão à vossa vida”. O que aqui interessa não é recolher despojos da repugnância nem revisitar ressentimentos. É perceber que a razão que fez o jornal com mais tiragem da Holanda assim escrever é semelhante à que leva políticos de alguns países dizer coisas semelhantes: agradar aos seus leitores e eleitores. Mas a UE vai salvar-se. Sem coronabonds. Mas com mecanismos que enganem as opiniões públicas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.