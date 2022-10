X - Um filósofo na Capela das Almas

Se na crise de 2008 e anos seguintes o tempo foi dos economistas, mesmo se falharam clamorosamente nas previsões e na perceção das consequências dos caminhos então seguidos, os holofotes incidem agora sobre os filósofos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.