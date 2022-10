Depois do estado de emergência, o estado de confiança

O Estado de Emergência nacional foi renovado, como era inevitável. Depois de ter sido instaurado numa fase inicial da pandemia, dificilmente acabará enquanto esta não estiver razoavelmente controlada. E esse é o grande problema do Estado de Emergência: avançou por uma razão de força maior — impedir o desastre nos hospitais e evitar muitas mortes desnecessárias —, mas terá dificuldade em recuar num futuro muito próximo. Numa pandemia, um Estado de Emergência é uma estrada de sentido único, sem saídas nem desvios. Segue até um fim que ninguém sabe onde fica.

