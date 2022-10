Bolsonaro e a covid-19: um comportamento medieval

Enquanto parte do mundo está recolhida em casa, Jair Bolsonaro passeia-se alegremente pelas ruas do Brasil, pondo-se a si e aos outros em risco. Para Bolsonaro, tudo não passa de histeria provocada por uma “gripezinha”. Segundo ele, o Brasil não pode parar e a economia não pode abrandar. Fala como se fosse o único iluminado que pensa nisto, como se a maioria dos outros líderes fosse estúpida, e como se as medidas de contenção da pandemia fossem tomadas de ânimo leve.

É incompreensível que alguém com responsabilidades tenha este comportamento. Bolsonaro pertence ao grupo dos fanfarrões pouco dotados intelectualmente que, turvados por este motivo, julgam ser muito espertos. Infelizmente, não está sozinho neste delírio. Mas, ainda pior, Bolsonaro é um negacionista. Este é um grupo ainda mais perigoso, e a que pertencem muitos dos evangélicos que o apoiam. Vários evangélicos fazem uma leitura literal das escrituras, e alguns acreditam que o mundo tem dia e hora para acabar. É por esta razão que não acham que as alterações climáticas sejam um problema, tal como não o é a deflorestação da Amazónia, ou uma qualquer gripezinha.

Sobre as alterações climáticas, se outras evidências não fossem suficientes, bastaria a redução dos níveis de poluição verificada nestes dias para perceber o óbvio. Uma alteração tão evidente em pouco tempo, significa que ainda há esperança de inverter uma tendência que parecia irreversível. No meio desta crise trágica, ao menos que hajam sinais de esperança. Assim líderes e decisores o queiram.

No caso de Bolsonaro, duvido que o queira, ou que o consiga entender. Ele pertence aos dogmáticos que rejeitam argumentos racionais. Os mesmos que perseguiram Galileu no século XVII, por este afirmar que a Terra se movia, e ridicularizaram Darwin no século XIX, por este defender que todas as espécies evoluíam, e que homens e chimpanzés descendiam de um primata comum.

Na idade média, os reis de França tinham por costume tocar doentes infeciosos, pois acreditava-se que os pudessem curar. Os reis de França expunham-se ao perigo de contágio, assim como a todos aqueles que assistiam a estes actos. Mas reis e assistentes tinham desculpa. Na altura, não havia qualquer conhecimento sobre agentes patogénicos, e a ciência era incapaz de provar que o toque do rei de França não era milagroso. Algo diferente é, em pleno século XXI, desvalorizar uma pandemia e tratá-la como uma gripezinha. É contrariar a ciência, é contrariar as evidências, e é zombar dos muitos que estão a dar o máximo para minorar os efeitos desta crise. Este sim, é um comportamento medieval indesculpável.