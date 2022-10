Os supermercados devem dar os lucros extra aos seus trabalhadores

Na Renascença, Carla Rocha mencionou um facto curioso: nas últimas duas semanas, as promoções desapareceram dos supermercados. Quando entrávamos nas grandes superfícies, éramos inundados por um mar amarelo, as promoções em todas as secções, os preços reduzidos e amarelados ao lado dos preços normais. Este mar amarelo secou nas últimas semanas. É uma constatação empírica, não um juízo ou processo de intenções.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.