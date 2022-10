VI - O inaudito mistério do Pátio do Bolhão*

Nunca como naquele dia se terá abatido sobre mim o poderoso efeito da sombra derramada sobre os nossos já quase esquecidos luminosos dias. Porque era sábado, saí para comprar o Expresso e pão. Era uma das raras saídas em muitos dias. Como resido a menos de uma centena de metros do mercado do Bolhão ou da rua de Stª Catarina, bem no coração da baixa do Porto, os sábados costumam ser dia de festa e de glorificação da vida.

