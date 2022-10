Todas as opções são más

Jay Bhattacharya, médico de origem indiana (a origem conta aqui bastante), professor doutorado de Stanford, colocou a hipótese em cima da mesa: e se a quarentena matar mais gente do que o vírus? A crise económica terá efeitos devastadoras na saúde e na vida dos mais pobres, quer no ocidente, quer no terceiro mundo, nas Índias, países onde as pessoas muito simplesmente não se podem dar ao luxo da quarentena.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.