Mais 20 medidas para salvar a economia (e também para si)

Salvar empresas é salvar empregos e evitar o desmantelamento do tecido produtivo nacional. E assim aligeirar o impacto necessariamente brutal e alijar uma retoma mais rápida. O esquema de apoio público está hoje montado, estoira com as contas públicas como teria de estoirar, tem como grande virtude criar um túnel de proteção de três meses para empresas e famílias e como grande desvantagem não "dar" dinheiro, mas emprestar e adiar pagamentos. A resposta coletiva será a soma de milhares de respostas individuais - e farão toda a diferença.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.