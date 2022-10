Esta é uma crise diferente e a principal diferença está na velocidade e intensidade com que chegou! Fomos varridos por um tsunami! Olhemos por exemplo para o turismo. Há um par de meses a hotelaria projetava 2020 como o melhor ano da história do sector. Num mês foi varrido. Afundou!

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.