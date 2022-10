O coronavírus e o teletrabalho

Este vírus configura um choque exógeno sobre a economia mundial de consequências ainda imprevisíveis, provocando simultaneamente um choque muito negativo tanto do lado da oferta, com as restrições de mão de obra e de capacidade produtiva, como do lado da procura, como é visível com a queda do turismo. Precisamos então de medidas de gestão da procura, para impedir quedas abruptas de rendimento, bem como de medidas do lado da oferta, para impedir que as indústrias e as áreas mais afetadas do sector privado estoirem completamente.

