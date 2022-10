Não é uma mentira a primavera

Quantas coisas somos chamados a reaprender nestes dias! A vida também é isso: transformações, ciclos de luto, despojamento até à nudez, inflexões, demoras, viragens que recebemos como um choque e, não o esqueçamos, o horizonte dos nossos reflorescimentos. A vida também é esse apelo, que nos pode chegar através das formas mais dolorosas ou paradoxais, para que a escutemos melhor e a escutemos até ao fim, como provavelmente não o havíamos feito ainda. Porque a vida é o seu parto interminável, que também é o nosso; é este incessante modelar do inacabado, que a nossa gestação, a par da gestação do mundo, significam; é, em certos momentos, a desilusão por ser só isto e, em outras ocasiões, a louca garantia (e o adjetivo ‘louca’, para esta proposição, foi São Paulo que o inventou) de que não pode ser só isto.

Existe aquele provérbio “Fazer boa cara a jogo mau”, com uma conotação nem sempre positiva, é verdade, pois pode representar uma prática de escapismo em relação ao real, uma dificuldade em se confrontar, cara a cara, com os seus pontos críticos, refugiando-se numa estratégia de alheamento ou de rodeio dos problemas. Mas, neste caso, sugiro para o provérbio um sentido noutra linha: fazer boa cara seria aqui esforçar-se serenamente para interpretar o que está a acontecer. Todo o apocalipse é uma revelação. Esse é, aliás, o sentido do termo grego apokálypsis, que devemos entender (e racionalizar) não como uma enigmática catástrofe ou um castigo mas literalmente como “o retirar de um véu”. Se, de uma forma tão violenta como aquela que o presente histórico vive, o véu que ocultava a nossa visão foi retirado, o que é que vemos?

