Mudar ou ser mudado faz uma grande diferença. Não foi por falta de avisos. Os mesmos erros de um sistema em guerra contra a Natureza geraram a vulnerabilidade em que estamos a viver hoje. O sistema não criou o vírus. Mas criou a exponencial vulnerabilidade que nos coloca nas suas mãos com esta rapidez e com esta envergadura. Aquilo que pode parecer e até ser racio­nal numa dimensão do sistema torna-se facilmente irracional noutra. As razões sociais têm destas coisas. É preciso pensar racio­nalmente a várias escalas de valores e de propósitos.

