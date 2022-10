Flexibilizar as regras orçamentais é inútil

Foi, no mínimo, assustador ver a presidente da Comissão Europeia anunciar, com pompa e circunstância, que as regras orçamentais europeias vão ser suspensas para permitir o combate à covid-19 e aos seus efeitos na economia. Ou seja, as exigências de ajustamento orçamental estrutural mínimo e, acima de tudo, o limite de 3% do PIB para o défice orçamental ficam temporariamente de quarentena. Uma decisão validada pelos ministros das Finanças europeus esta semana.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.