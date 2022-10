Caiam na real

Devemos discutir quais as melhores políticas para combater a crise económica: subsídios do governo às empresas, aos trabalhadores, garantias de liquidez, etc. Podemos até defender, como defendo, que o Banco Central Europeu imprima notas de euro e as distribua. Mas temos de ter noção do básico: não consumimos moeda, consumimos os bens e serviços que são produzidos e distribuídos. Estando num regime de leve prisão domiciliária e em que muitas lojas estão proibidas de abrir, a produção vai cair. Ora, se a nossa produção cair 10%, então o rendimento real cai 10%. As políticas anunciadas têm dois objetivos: impedir que a queda seja ainda maior (procurando que as empresas estejam intactas no momento de recomeçarem a laborar) e distribuir equitativamente os custos.

