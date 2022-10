V - Ir para fora cá dentro

Levantei-me às 6, uma hora mais cedo do que o nascer do sol, desperto por um bicho carpinteiro que imediatamente me fez lembrar no outro que anda por aí à solta. Não estive muito tempo a pensar nele. Deixei-me estar vazio de pensamentos a olhar para o teto. Digo isto por não me lembrar de ter pensado nalguma coisa que valesse a pena recordar e partilhar. Um vazio de preguiça ou de existência, não sei.

