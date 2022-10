A covid-19 não apaga as melhores décadas da história humana

O cenário continua: tribos ideológicas de várias origens continuam a tirar partido da epidemia para derramarem as suas agendas apocalípticas que se julgam legitimadas pelo vírus. Ele é o (enésimo) fim do capitalismo. Ele é o regresso ao “antigamente” da maçã com bicho e açorda, o tempo em que cada nação era autónoma e ecologista (e profundamente nacionalista). Ele é o regresso ao “antigamente” das fronteiras fechadas e de poucos estrangeiros.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.