III - Et toi, tu est vivant ?

Tenho verdadeira inveja da cachorra Luna que nos tem entretido e divertido desde que está connosco. Não é obrigada a manter a distância de segurança que nós, humanos, temos de cumprir como se fôssemos veículos sem condutor com os sensores eletrónicos em estado de alerta permanente. Vai cheirando um outro colega de espécie, mas depois segue trotando como se não fosse nada com ela.

