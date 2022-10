III - As mulheres de Atenas no autocarro para Gondomar

Há uma paragem de autocarros em frente à minha janela, do outro lado da rua. O normal são as longas filas ao longo do dia. É gente cansada. Predominam as mulheres. Levantaram-se muito cedo. Levam muito tempo a chegar à cidade e terão uma cansativa viagem de regresso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.